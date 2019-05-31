وفاة أرجنتينية بسبب الإجهاض السرى يثير الجدل فى البلاد

كتبت فاطمة شوقى

توفيت امرأة أرجنتينة تبلغ من العمر 31 عامًا فى مقاطعة بوينس آيرس بالأرجنتين ، بعد إجهاض غير آمن ، بعد تقديم القانون الذى ينظم الإجهاض فى كونجرس الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية.

ووفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية فقد توفت الأرجنتينية بعد دخولها إلى مستشفى باتشيكو فى تيجرى.

وأوضحت سيسيليا كاراجويزيان ، عضو شبكة المهنيين والممارسين العامين ، أن الشابة وصلت إلى المستشفى بسبب مرض معدٍ فى الرحم، يطلق عليه متلازمة موندور "وينجم عن الالتهابات.

وقالت كاراجويزيان "ليست هناك حاجة لإخفاء أو تغطية المزيد من الوفيات".

وأوضحت أن المرأة لديها ثلاثة أطفال وكانت لديها موارد اقتصادية شحيحة، بالإضافة إلى ذلك ، فقد وجد أن منزله كان بالقرب من مركز صحى ، وقررت الخضوع لعملية إجهاض سرية ، مما أدى إلى وفاتها.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS) ، يتم إجراء ما بين 460.000 و 600.000 حالة إجهاض سرى فى الأرجنتين سنويًا.

واحتشد آلاف النشطاء المؤيدين لحق الإجهاض أمام مقر المؤتمر الوطنى الأرجنتينى فى العاصمة بوينس آيريس، حيث تم إصدار تشريع يجرم عملية الإجهاض.

وكان النواب أقروا العام الماضى نص قانون شرع الإجهاض إلا أن مجلس الشيوخ رفضه، ومنذ ذاك، ينظم المؤيدون للإجهاض مسيرات وحملات للضغط على المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة أواخر شهر أكتوبر القادم.

وكان مشروع القانون الذى وافق عليه النواب ورفضه الشيوخ، ينص على إنزال العقوبة بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعام واحدا على المسؤولين فى المؤسسات الصحية أو الأطباء الذين "يؤجلون بشكل غير مبرر"، أو يرفضون إجراء الإجهاض الاختيارى أو يرفضونه، وذلك بموجب أحكام القانون.

والجدير بالذكر أنه وبموجب قانون صادر فى عشرينيات القرن الماضى، يحظر الإجهاض إلا فى حال وجود خطر على حياة الأم أو تعرض المرأة لعملية اغتصاب وحملت على إثرها، مع الإشارة إلى أن نحو نصف مليون عملية إجهاض سرية تتم سنوياً فى الأرجنتين.