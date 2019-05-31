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وزير خارجية باكستان: أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على بلدى

الجمعة، 31 مايو 2019 12:07 م
وزير خارجية باكستان: أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على بلدى وزير خارجية باكستان
كتبت – هناء أبو العز

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أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن القمة الإسلامية التي تستضيفها السعودية بحضور زعماء دول الخليج والدول العربية والإسلامية فرصة سانحة لدراسة الأوضاع الساخنة والمتوترة في المنطقة وتجنب نشوب حرب لا يمكن التحكم بها، خصوصاً "بعد التوترات التي نتجت عن الأعمال التخريبية التي تقوم بها إيران في المنطقة من خلال أذرعتها في عدد من الدول".
 
وفيما يتعلق بالصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون "ذراع إيران في اليمن” باتجاه منطقة مكة المكرمة، قال قريشي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم الجمعة ، إن أي اعتداء على السعودية والحرمين الشريفين هو اعتداء على باكستان، مؤكداً أن بلاده ستكون حاضرة على الفور، في حال وقوع أي خطر تجاه أراضي السعودية، مشيداً بالدعم المتواصل الذي تتلقاه باكستان من السعودية على مدى تاريخها.
 
وحول سؤال عن تزايد احتمالات قيام حرب في ظل التوترات الناشئة عن التدخلات الإيرانية في المنطقة، قال وزير الخارجية الباكستاني: "شخصياً أرى أن قيام الحرب لن يخدم أي طرف أبداً، ولن يخدم المنطقة أيضاً وكذلك الاقتصاد العالمي، وسيضعف الاستثمار في المنطقة كاملة، وستزيد من خطر الأنشطة الإرهابية، كما أن مثل ذلك ستكون له دواعٍ سلبية على أسعار النفط عبر ارتفاعها، ما يؤثر على التجارة بشكل عام وكذلك على الدول المستهلكة للنفط، وهذا يعني أن الحرب ليست حلاً".
وذكر قريشي "توجُّه إيران نحو إغلاق مضيق هرمز سيصعّد من الأزمات والتوترات في المنطقة التي هي في الأصل متوترة، ولن ينفع إيران فعل مثل ذلك".
 

باكستان

القمة الاسلامية

السعودية

ايران

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