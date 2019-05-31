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وزير الخارجية السعودى: قلقون من تطوير إيران قدراتها النووية

الجمعة، 31 مايو 2019 05:15 ص
وزير الخارجية السعودى: قلقون من تطوير إيران قدراتها النووية وزير الخارجية السعودى إبراهيم العساف
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قال وزير الخارجية السعودى إبراهيم العساف اليوم الجمعة إن القلق من إيران لا يتوقف عند دعمها للإرهاب، ولكن أيضا من تطويرها لقدراتها النووية، لكنه أضاف أن الدول الخليجية والعربية لديها رغبة فى السلام مع إيران.
وشدد العساف - فى مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزيانى عقب القمتين الطارئتين الخليجية والعربية - على ضرورة أن تكف إيران عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة.
وأشار إلى أن نهج المملكة العربية السعودية واضح، حيث دعت - مرارا وتكرارا - لعلاقة سلمية بناءة مع إيران، وهذا كان واقعا خلال الـ40 عاما منذ الثورة الإيرانية، لافتا إلى أن ما يجري حاليا عكس ذلك، فالمملكة كتاب مفتوح مع باقي الدول، ولكن إيران معزولة دوليا.


السعودية

وزير الخارجية السعودى

إبراهيم العساف

المملكة العربية السعودية

أخبار العرب

عرب وعالم

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