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وزارة الدفاع الجزائرية: استخدام طائرات بدون طيار فى مهام مكافحة الإرهاب

الجمعة، 31 مايو 2019 07:38 م
وزارة الدفاع الجزائرية: استخدام طائرات بدون طيار فى مهام مكافحة الإرهاب طائره بدون طيار
الجزائر /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى وجه بضرورة الاستخدام القتالى للطائرات بدون طيار جزائرية الصنع وخاصة خلال مهام مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان لها - إنه "مواصلة للعمليات المنفذة الشهر الماضى فى نفس الإطار، نفذت طائرات بدون طيار"الجزائر 54 (الصومام) - الجزائر 54 (05 يوليو 1962) - الجزائر 55 ( زكار)"، يومى 29 و30 مايو 2019، طلعات جوية نهارية وليلية، بغرض تدمير أهداف للجماعات الإرهابية تم تحديدها خلال تنفيذ مهمة استطلاع جوى عن طريق طائرات من نفس الطراز".

وأضاف البيان أن المهمة بدأت بتنفيذ استطلاع جوى تمكن من خلالها أطقم الطائرات من الحصول على بيانات آنية تم على ضوئها تحديد الأهداف المراد تدميرها، لتباشر طائرتان بدون طيار مهمة طلعات جوية وتدمير الأهداف وهى المهمة التى نفذت بنجاح عبر مهمتين جويتين.

وأوضح البيان أن المهمة الأولى كانت ليلية باستعمال تقنيات ومنظومات الطائرات بدون طيار التى تتلائم مع العمل فى الظروف الليلية، والمهمة الثانية نهارية فى اتجاه الأهداف المحددة وقد نفذت المهمتان فى ظروف جيدة وأظهر من خلالها الأطقم الأرضية لهذه الطائرات تحكما عاليا فى تنفيذ مثل هذه المهام، فيما أثبتت الطائرات كفاءتها القتالية والعملياتية ونجاحها فى تنفيذ مثل هذه المهام وتدمير الأهداف.

 


وزارة الدفاع الجزائرية

الجزائر

أخبار الجزائر

طائرات بدون طيار

مكافحة الإرهاب

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