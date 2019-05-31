واشنطن بوست: تعريفة ترامب على المكسيك تقوض العلاقة الاقتصادية بين البلدين

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت صحيفة "واشنطن بوست" من أن إعلان الرئيس دونالد ترامب المفاجئ عن سلسلة متصاعدة من التعريفات الجديدة على جميع السلع المستوردة من المكسيك يمكن أن يقلب الآمال بتحرك مبكر من الكونجرس بشأن خطته المقترحة لاتفاق تجارة خاص بأمريكا الشمالية، ويمكن أن يتسبب فى اضطراب اقتصادى لكلا البلدين، بحسب ما قال محللون تجاريون ومديرون تنفيذيون.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة من الاستياء سادت بين قادة الأعمال بعد تصريح ترامب أمس، الخميس، بأنه سيفرض تعريفة جديدة 5% على كل السلع القادمة من المكسيك بدءا من 10 يونيو المقبل من أجل إجبار حكومتها على اتحاذ إجراءات أكثر حدة لمنع المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى من عبور أراضيها للوصول إلى الولايات المتحدة.

وانتقد تشارلز دجراسلى، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ وهو عضو بارز فى حزب الرئيس، الخطوة التى قام بها ترامب باعتبارها إساءة استخدام لسلطة التعريفة المتاحة للرئيس وتعارض نوايا الكونجرس. وأشار إلى أن فرض التعريفة سيقوض بشكل خطير تمرير الاتفاقية التجارية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك المعروفة باسم USMAC.

وإذا رأت الإدارة أن السلطات المكسيكة لم تقم بإجراءات كافية، فإن التعريفة سترتفع تلقائيا لتصبح 10% فى الأول من يوليو وتواصل الارتفاع 5% فى بداية كل شهر حتى تصل إلى 25% فى الأول من أكتوبر، بحسب بيان من البيت الأبيض.

وحذرت الصحيفة من أن التعريفة يمكن أن تقوض العلاقة الاقتصادية التى تعمقت على مدار عقود، وتثير فوضى للشركات وسلاسل الإمدادات الزراعية التى عملت بشكل أساسى فى نظام بدون تعريفة منذ التوصل إلى اتفاقية نافتا عام 1994. وتقترب المكسيك من أن تصبح أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة، قبل الصين وكندا، وفقا لبيانات إحصائية لشهر مارس الماضى.