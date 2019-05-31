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نيكي الأدنى فى 3 أشهر ونصف مع هبوط صناع السيارات بعد صدمة رسوم المكسيك

الجمعة، 31 مايو 2019 11:13 ص
نيكي الأدنى فى 3 أشهر ونصف مع هبوط صناع السيارات بعد صدمة رسوم المكسيك مؤشر - أرشيفية
رويترز

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هوى المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف، بقيادة انحدار في أسهم صناع السيارات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جديدة على جميع الواردات من المكسيك الشهر القادم لحين وقف الهجرة السرية.

وأغلق نيكي منخفضا 1.6% عند 20601.19 نقطة، في أضعف مستوى إقفال للمؤشر القياسي منذ الثامن من فبراير.

وعلى مدار الأسبوع، نزل المؤشر 2.4% ليخسر لليوم الرابع على التوالي، وهو متراجع 7.4 % على مدى الشهر في أكبر هبوط شهري له منذ ديسمبر الماضي.

وتهاوى مؤشر قطاع معدات النقل 3.2 % وكان ثاني أسوأ القطاعات أداء، وانخفضت أسهم مازدا موتور 7.1 % وتويوتا موتور 2.9 % ونيسان 5.3 % وهوندا 4.3 %.

كان ترامب قال أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما 5% على جميع السلع القادمة من المكسيك بدءا من العاشر من يوينو لحين وقف عبور المهاجرين السريين عبر الحدود الجنوبية.

وقالت ترامب على تويتر "الرسوم الجمركية ستزيد تدريجيا لحين حل مشكلة الهجرة غير الشرعية، وعندئذ يجري إلغاء الرسوم."

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، قال ترامب إن الرسوم ستزيد إلى 10% في أول يوليو، وإلى 15% في أول أغسطس ثم تصبح 20 % في أول سبتمبر و25 ب% في أول أكتوبر .

وقال يوشينوري شيجيمي استراتيجي السوق لدى جيه.بي مورجان لإدارة الأصول "لا يبدو أن هناك فرصة لحل قضية الهجرة بحلول الموعد النهائي، ورغم أن الأثر الدقيق على صناعة السيارات اليابانية غير واضح في الوقت الحالي، فإن المستثمرين يزدادون قلقا حيال الأثر السلبي على مبيعات السيارات.

"مسألة الهجرة نفسها تنحصر بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكن أحدث خطوة من ترامب ذكرت المستثمرين بموقفه المتشدد في قضايا التجارة ولذا تتوخى السوق الحذر بشأن صفقة تجارة بين الولايات المتحدة واليابان أيضا."

كان ترامب أشار أثناء زيارته لليابان هذا الأسبوع إلى أن إعلانات بشأن التجارة بين الجانبين ستصدر "في أغسطس على الأرجح"، وأن الفجوة التجارية بين البلدين من الممكن "تسويتها سريعا".

وفي مخالفة للاتجاه النزولي العام، قفز سهم جابان ديسبلاي 21 % بعد أنباء حصولها على دعم مالي من كونسورتيوم صيني تايواني في يونيو.

وصعد سهم أونو للصناعات الدوائية 3.1 % بعد أن قالت الشركة إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 2.92 % من أسهمها، بقيمة تصل إلى 30 مليار ين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3% إلى 1512.28 نقطة في خسائر شملت جميع قطاعاته الثلاثة والثلاثين إلا واحدا.

 

 

 


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