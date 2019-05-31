سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نمو الاقتصاد الهندى ينخفض إلى 5.8% فى الربع الأول متأخراً عن الصين

الجمعة، 31 مايو 2019 05:22 م
نمو الاقتصاد الهندى ينخفض إلى 5.8% فى الربع الأول متأخراً عن الصين رئيس الوزراء الهندى
نيودلهى – رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد الهندى بنسبة أقل كثيرا من المتوقع بلغت 5.8 % فى الفترة من يناير إلى مارس، مسجلا الوتيرة الأبطأ له فى 17 ربعا ومتأخرا عن الصين للمرة الأولى فيما يقرب من عامين.
 
وسيضع هذا التباطؤ الاقتصادى حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى والبنك المركزى الهندى تحت ضغط لتقديم الحوافز للاقتصاد من خلال تدابير مالية وخفض أسعار الفائدة، فاز مودى وحزبه بهاراتيا جاناتا بفترة ولاية ثانية وبأغلبية معززة فى الانتخابات التى انتهت للتو.
 
كان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين توقع أن ينمو الاقتصاد الهندى 6.3 % فى الربع المنتهى فى مارس، مقارنة مع 6.6 % بين أكتوبر وديسمبر 2018.
 
وعدلت وزارة الإحصاءات بالخفض نسبة النمو الاقتصادى للسنة المالية التى تنتهى فى 31 مارس إلى 6.8 % من تقدير سابق كان يبلغ 7%.
 
 

اقتصاد الهند

الصين

اقتصاد

الهند

الاقتصاد الهندى

ناريندرا مودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء الهند يختار وزيرا المالية والداخلية فى حكومته الجديدة

الجمعة، 31 مايو 2019 10:31 ص

مليار جنيه تكلفة تطوير قطاع محالج القطن بتقنيات هندية

الجمعة، 31 مايو 2019 02:00 ص

صور.. العالم هذا المساء.. ناريندرا مودى يؤدى اليمين رئيسا لوزراء الهند لفترة ثانية.. وقفة بالشموع على ضحايا حادث انقلاب باخرة سياحية بالمجر.. وجامعة هارفارد تمنح ميركل شهادة الدكتوراه الفخرية فى القانون

الخميس، 30 مايو 2019 10:49 م

صور.. ناريندرا مودى يؤدى اليمين الدستورية كرئيس للوزراء فى الهند لولاية ثانية

الخميس، 30 مايو 2019 07:38 م

الهند : مقتل مسلحين إثنين فى مواجهات مع قوات الأمن بولاية "جامو وكشمير"

الخميس، 30 مايو 2019 05:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة