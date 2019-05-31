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نقيب التمريض تطالب بزيادة بدل العدوى والنوبتجيات لمواجهة العجز بالمستشفيات

الجمعة، 31 مايو 2019 02:17 م
نقيب التمريض تطالب بزيادة بدل العدوى والنوبتجيات لمواجهة العجز بالمستشفيات الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

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طالبت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، بتعديل قيمة بدل العدوى والنوبتجيات لأطقم التمريض العاملين بالمستشفيات الحكومية، لمواجهة العجز الموجود بأعداد التمريض، موضحه أن قيمة بدل العدوى والنبطشيات لا تتعد 20 جنيه، مقابل 12 ساعة عمل يوميًا، بجانب افتقاد الكثير من المستشفيات للتأمين، وعمال النظافة، مؤكدة أن كل ذلك يجعل القطاع الخاص جاذب للتمريض

وأضافت الدكتورة كوثر، لـ "اليوم السابع"، أن زيادة أعداد القبول بكليات ومعاهد التمريض، لن يحل أزمة العجز بالأعداد، نظرا لاستمرار الأسباب الطاردة للأطقم من المستشفيات، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول جذرية، لاستمرار عمل التمريض فى القطاع الحكومى، وعلاج العجز بالأعداد.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن 305 مدرسة للتمريض "5 سنوات"، سنويا يتخرج منها حوالى 12 ألف، و12 معهد صحى، و17 معهد فنى، و20 كلية تمريض حكومية، و5 كليات خاصة، بإجمالى خريجين 18 ألف ممرض سنويا.

 


نقيب التمريض

العجز باعداد التمريض

نقابة التمريض

بدل العدوى

نوبتجيات

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