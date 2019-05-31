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نقابة الاجتماعيين: إصدار الكتاب الدورى لصرف كادر المعلمين بعد العيد

الجمعة، 31 مايو 2019 10:44 م
نقابة الاجتماعيين: إصدار الكتاب الدورى لصرف كادر المعلمين بعد العيد الدكتور عبد الحميد زيد القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للمهن الاجتماعية، برئاسة الدكتور عبد الحميد زيد، القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين، انتهاء وزارة التربية والتعليم، من حسم أزمة أحقية أعضاء النقابة، فى صرف كادر المعلم والذي كان يصرف لهم وتم إيقافه منذ فترة، نتيجة تفسير خاطئ لبعض مواد قانون التعليم، وأكدت أحقيتهم فى الصرف.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه من المنتظر أن تصدروزارة التربية والتعليم، الكتاب الدورى لجميع المديريات للالتزام بصرف الكادر لجميع المشرفين الاجتماعيين، لبدء التنفيذ، بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر، مشيرة إلى أن الكادر كان قد تم وقف صرفه للمشرفين منذ عام 2008.
 
وكان قد أبدى أعضاء نقابة الاجتماعيين، العاملين بوزارة التربية والتعليم، تضررهم من ايقاف الكادر المعلم وخصم المستحقات السابقة بأثر رجعى.
 
 
 
 

نقابة الاجتماعيين

كادر المعلمين للاجتماعيين

كادر المعلم

نقيب الاجتماعيين

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