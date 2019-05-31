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نائب رئيس البرلمان العراقى يطالب بعقد اجتماع عاجل بشأن تفجيرات كركوك

الجمعة، 31 مايو 2019 12:00 م
نائب رئيس البرلمان العراقى يطالب بعقد اجتماع عاجل بشأن تفجيرات كركوك البرلمان العراقى - أرشيفية
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طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى حسن كريم الكعبى، الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة مجلس النواب)، بضرورة عقد اجتماع استثنائى عاجل للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية الأخيرة التى استهدفت محافظة كركوك.

وقال الكعبى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الجمعة - إنه "من الضرورة عقد اجتماع عاجل قبل عيد الفطر للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية والتفجيرات الإرهابية الأخيرة التى استهدفت محافظة كركوك والمحافظات الأخرى مؤخرا، فضلا عن بحث تداعياتها على أمن وسلامة المواطنين واستقرار المدن الآمنة"، وحذر البرلمانى العراقى من عواقب استهداف المدن الآمنة مرة أخرى، مؤكدا فى الوقت نفسه ضرورة محاسبة الأجهزة الأمنية المقصرة فى أداء واجبها.

يشار إلى أن محافظة كركوك شهدت أمس وقوع 4 تفجيرات بواسطة عبوات ناسفة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، فى السياق ذاته، أكد قائد عمليات محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية أن الهجمات الإرهابية التى استهدفت المحافظة أمس تأتى ردا على ضربات قاضية وجهت نحو أهداف لتنظيم داعش الإرهابى فى العراق.

وقال حربية - فى تصريح صحفى - إن القوات الأمنية تسيطر على الوضع بشكل كامل عقب الهجمات الإرهابية التى شهدتها محافظة كركوك، مضيفا أن هناك خطة أمنية محكمة تتمثل بتسيير الدوريات ووضع نقاط أمنية لحماية أمن المواطنين خاصة مع قرب حلول عيد الفطر.

 

 

 


مجلس النواب العراقى

تفجيرات كركوك

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