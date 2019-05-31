مياه الشرقية: رفع درجات الاستعداد لمجابهة الأزمات خلال أيام عيد الفطر المبارك

كتب أحمد حسن

أكد المهندس شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، تشكيل غرفة عمليات بالشركة والتواصل المستمر معها لمباشرة جميع الأعمال طوال أيام عيد الفطر المبارك، والتنسيق مع جميع رؤساء الأفرع (16 فرعا) لرفع حالة الاستعداد القصوى لمحطات وشبكات المياه والصرف الصحي واستعداد فريق الطوارئ بكل فرع من مهندسين وكيميائيين ومشرفين وعمال وسائقين بكل فرع.

وأكد على قيام غرفة العمليات بمراجعة جميع الأفرع والمحطات (مياه، صرف) كل ساعة على مدار الـ 24 ساعة، واستمرار العمل بالخط الساخن خلال الــ 24 ساعة، وتجهيز فريق عمل متكامل متخصص (فريق طوارئ) للتحرك الفوري لموقع العمل طوال الـ 24 ساعة للعمل بنطاق المحافظة تحت إشراف مباشر من مدير الخط الساخن (125) وذلك لسرعة الاستجابة لمطالب العملاء سواء مياه أو صرف صحي.

وأشار إلى قيام غرفة العمليات بتحريك جميع معدات الشركة (سيارات الكسح والحفارات وسيارات النافورى وسيارات الكلور والشبة) وبالتنسيق لتدبير الأدوات وقطع الغيار اللازمة للإصلاح فى حالة عدم توافرها بالفرع لخطوط المياه والصرف الصحي وأعطال محطات المياه والصرف الصحي بالتنسيق مع أفرع الشركة بالمراكز المختلفة ضمن فريق العمل (فريق الطوارئ).

وتابع، أنه تم رصد وتحديد المناطق الساخنة التي يتم تغذيتها بالمناوبة مع المتابعة المستمرة لها لضمان وصول المياه في أوقات المناوبة.

وأكد على التنسيق التام مع غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بالشركة القابضة لضمان التواصل وحل أي مشكلات فور حدوثها، والتنسيق والتعاون التام مع الأجهزة المختلفة بالمحافظة لحل جميع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي طوال الـ 24ساعة.

وناشدت الشركة المواطنين عدم الإسراف في استخدام مياه الشرب في أغراض غسيل السجاد والمنازل لاستقبال عيد الفطر المبارك، ضمانا لوصول الخدمة لباقي المواطنين بالضغوط المناسبة وتخفيف الأحمال على شبكات الصرف الصحي.