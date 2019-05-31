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"مياه الشرب" ببنى سويف تطالب المواطنين بالترشيد لتخفيف العبء على الشبكات

الجمعة، 31 مايو 2019 08:36 م
"مياه الشرب" ببنى سويف تطالب المواطنين بالترشيد لتخفيف العبء على الشبكات حملات توعوية - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد المهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أن الشركة حريصة على تفعيل دور المشاركة المجتمعية والتعايش مع أفراد المجتمع فى مدن وقرى المحافظة، مطالبا جميع المواطنين، بترشيد استهلاك المياه خاصة أثناء فصل الصيف.

وأضاف صحصاح فى تصريح له اليوم الجمعة، أن ادارة التوعية بالشركة تكثف من حملاتها لتوعية المواطنين بضرورة عدم الإسراف فى المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وأهمية المحافظة على كل قطرة مياه ضمانًا لوصولها لكافة المواطنين والحد من زيادة الأعباء على شبكات الصرف الصحى، لافتا أن حملة توعية المو اطنين بعدم إهدار المياه أثناء غسيل السجاد التى تنفذها الشركة بالتنسيق مع المحاس القومى للمرأة، وتضمنت  توجيه السيدات وربات البيوت إلى أهمية استخدام طرق مختلفة للمحافظة على المياه، بهدف إتاحة الفرصة لوصول المياه لكافة المواطنين وخاصةً في المناطق التي تتأثر بانقطاع أو ضعف المياه نتيجة زيادة استهلاكها في تنظيف المنازل وغسيل السجاد.

وأوضح صحصاح، أن فريق التوعية بالشركة وبعض مكلفات الخدمة العامة تواصلوا مع المواطنين بجميع مراكز المحافظة من خلال تنظيم ندوات توعية لربات البيوت والمواطنين فى الشوارع لحثهم على تغيير بعض العادات الخاطئة، التي تتسبب في الكثير من إهدار المياه، وتوجيههم إلى إمكانية الغسيل عن طريق "الجردل والصابون" لأخذ احتياجاتهم  فقط من المياه، بدلًا من استخدام خرطوم مياه مفتوح لفترات طويلة، ما يسهم في توفير الكثير من المياه ، كماوزع فريق التوعية  بروشورات توعوية تحث على ترشيد استهلاك المياه.


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