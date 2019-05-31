من المرحلة الأولى للثالثة.. تعرف على أعراض الإصابة بالإيدز

كتبت- نورا طارق

يعتبر فيروس نقص المناعة البشرية أو "الإيدز" ، من أخطر الفيروسات على صحة الإنسان، و التى يسهل انتقالها من شخص لآخر، كما يتبعها ظهور بعض الأعراض المختلفة، من ارتفاع درجة حرارة وتعرق وغيرها والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "healthline"، والتى يجب عند اكتشافها إجراء الكشف للسيطرة على الفيروس فى مراحله المبكرة.

الأعراض المبكرة لفيروس نقص المناعة البشرية

قد تظهر بعض الأعراض فى مراحل الأولى من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وهى :

- صداع الرأس.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الشعور بالتعب.

- تورم الغدد الليمفاوية .

- إلتهاب الحلق.





- طفح جلدي.

- آلام العضلات والمفاصل.

- قرحة في الفم.

- قرحة بالأعضاء التناسلية.





-تعرق ليلي.

- إسهال.

وتظهر أعراض الفيروس عمومًا في غضون شهر إلى شهرين من انتقال العدوى ، وقد تختفى بعض الأعراض لمدة تصل إلى 10 سنوات، ولكن هذا لايعنى الشفاء من الفيروس، لأنه إذا لم يتم السيطرة عليه يمكن أن يتطور فيروس نقص المناعة البشرية ويصل للمرحلة الثالثة حتى إذا لم تظهر أي أعراض، ولذلك يجب إجراء بعض الإختبارات.

أعراض فيروس نقص المناعة البشرية بالمرحلة الثالثة

يظهر على المريض بعض الأعراض، وهى :

- إرتفاع درجة حرارة الجسم .

- قشعريرة وتعرق ليلي.

- طفح جلدي.

- مشاكل في التنفس وسعال مستمر.





- فقدان وزن .

- ظهور بقع بيضاء في الفم.

-قروح تناسلية.

- الشعور بالتعب.

-التهاب رئوي.

-مشاكل بالذاكرة.

مراحل فيروس نقص المناعة البشرية

تُعرف المرحلة الأولى من فيروس نقص المناعة البشرية بالعدوى الحادة، ويعاني المريض خلالها من بعض الأعراض شبيهة بالأنفلونزا، لذلك قد يصعب تمييزها عن العدوى المعوية أو الجهاز التنفسي.

المرحلة الثانية، يصبح الفيروس أقل نشاطًا، رغم أنه لا يزال في الجسم، وخلال هذه المرحلة، لا يظهر على المريض أى أعراض، كما يتطور الفيروس بمستويات منخفضة للغاية.

المرحلة الأخيرة من فيروس نقص المناعة البشرية يكون الجهاز المناعي قد أصيب بأضرار جسيمة، وفى هذه المرحلة تظهر بعض الأعراض، وهى :

- غثيان.

- قيء.

- الشعور بالتعب .

- ارتفاع درجة حرارة الجسم .

-ضعف الإدراك .