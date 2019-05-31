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منظمة خريجى الأزهر تدين التفجيرات الانتحارية فى أفغانستان

الجمعة، 31 مايو 2019 04:17 م
منظمة خريجى الأزهر تدين التفجيرات الانتحارية فى أفغانستان المنظمة العالمية لخريجى الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ، التفجير الانتحارى الذى نفذه انتحارى بالقرب من مركز تدريب عسكرى فى العاصمة الأفغانية كابول أمس الخميس، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 6 آخرين.

وقالت المنظمة فى بيان لها إن الإسلام قد عصم دماء البشر جميعا على اختلاف عقائدهم وأديانهم، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، حيث قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].

وأكدت المنظمة على ضرورة التصدى للإرهاب، بجميع أشكاله وصوره، واجتثاث جذوره من أصولها، وتحصين الشباب من الوقوع فريسة لأفكار التنظيمات الإرهابية، التى لا تنتمى إلى دين أو وطن، حتى يسود الأمن والاستقرار العالم كله.

وتقدمت المنظمة فى ختام بيانها، بخالص العزاء لأهالى الضحايا، داعية الله تعالى بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

 


المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

افغانستان

تفجير كابول

التفجيرات الانتحارية فى أفغانستان

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