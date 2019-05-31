سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 01:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ملك الأردن من قمة مكة: الاستقرار فى المنطقة العربية يتطلب حل القضية الفلسطينية

الجمعة، 31 مايو 2019 01:06 ص
ملك الأردن من قمة مكة: الاستقرار فى المنطقة العربية يتطلب حل القضية الفلسطينية العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى
كتب أحمد سامح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الملك عبدالله الثانى، عاهل المملكة الأردنية، أن القمة العربية تنعقد فى وقت تحتاج فيه المنطقة العربية لتوحيد مواقفنا، موضحا أن التحديات المتزايدة تستدعى توحيد الجهود والتنسيق بين الجميع فى المنطقة العربية.

وشدد ملك الأردن، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة، بمكة المكرمة، على الوقوف بجانب أشقائنا العرب، والرفض الحازم لأى تدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية أو تهديد  أمنها واستقرارها، وكان آخرها ما تعرضت له الشقيقتين مملكة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مضيفاً: "أمن اشقائنا هو أمننا .. وأمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة".

وتابع الملك عبدالله الثانى، أن ترسيخ الاستقرار فى المنطقة لا يمكن تحقيقه دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين،  ومبادرة السلام العربية ليتمكن الشعب الفلسطينى من نيل حقوقه العادلة وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيوعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 


عبدالله الثانى

ملك الاردن

الاردن

القمة العربية الطارئة

القمة العربية

مكة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة