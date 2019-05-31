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مقتل مسلحين اثنين فى اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

الجمعة، 31 مايو 2019 01:43 م
مقتل مسلحين اثنين فى اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير الشرطة الهندية - أرشيفية
أ ش أ

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قُتل مسلحان، إثر اندلاع اشتباكات، اليوم الجمعة، مع قوات الأمن الهندية فى مقاطعة (شوبيان) بالشطر الهندى من إقليم (كشمير) المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة (إنديا تى فى) الهندية عن مصادر بالشرطة، قولها، إن قوت الأمن تلقت معلومات تفيد بتواجد مسلحين فى المنطقة، حيث قاموا بتطويقها، الأمر الذى دفع المسلحين إلى إطلاق النار على القوات.

يشار إلى أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم، بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندى باسم ولاية (جامو وكشمير) وآخر باكستانى باسم (آزاد جامو وكشمير).

 

 


اقليم كشمير

الشرطة الهندية

قوات الامن الهندية

هجوم مسلح بكشمير

هجوم مسلح بالهند

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