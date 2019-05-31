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مصرع فتاة إثر تناولها أقراص سامة لمرورها بحالة نفسية سيئة بالبحيرة

الجمعة، 31 مايو 2019 06:16 م
مصرع فتاة إثر تناولها أقراص سامة لمرورها بحالة نفسية سيئة بالبحيرة جثة - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقيت فتاة مصرعها إثر تناولها أقراص سامة لحفظ الغلال بمركز شبراخيت بالبحيرة.

 

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

 

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة شبراخيت بوصول "ش.أ.ح" 18 سنة  مصابه بتسمم إدعاء تناول مادة غير معلومة وتوفيت عقب وصولها المستشفى، وبسؤال والدتها أقرت بتناول نجلتها أقراص حفظ الغلال لمرورها بحاله نفسية سيئة.

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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شبراخيت

مصرع فتاة

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