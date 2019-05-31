مصرع عامل إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أمام قرية البيهو التابعه لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا؛ وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سمالوط العام.

وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مركز شرطة سمالوط من الأهالي بوقوع شاب من قطار متجه من القاهرة إلى سوهاج، وانتقلت قوات الأمن بقيادة العميد هشام حسن مأمور مركز شرطة سمالوط شرق.

تبين بعد البحث مصرع شاب تحت عجلات القطار حيث سقط عن طريق الخطأ من القطار وتبين أنه خلف شرف أمين السيد أبو زيد " 16 عاما ومقيم عرابة أبو عزيز بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.‎