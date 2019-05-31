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مصرع عاملين وإصابة آخر فى حادث سير بالفيوم

الجمعة، 31 مايو 2019 02:40 م
مصرع عاملين وإصابة آخر فى حادث سير بالفيوم حوداث الطرق
الفيوم – رباب الجالي

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صدمت سيارة نقل، عاملان يعملان بورشة سمكرة، أمام عزبة ألياس بالطريق الدائري بمركز الفيوم، ما أدى لمصرعهما، وإصابة سائق السيارة، ونقلت جثتيهما لمستشفى الفيوم العام.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصرع مواطنين بالطريق الدائري أمام عزبة إلياس.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة رقم 3247 ف ج د نقل الفيوم، قيادة "محمد.ص.م" (23 سنة-سائق)، ومقيم بقرية ابهيت الحجر بمركز سنورس، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، صدمت كلا من "أدهم أشرف.ع" 13 سنة،عامل ومقيم بعزبة رمزي، و"عمرو ممدوح.ع" 14 سنة، عامل ومقيم بالسلخانة، توفيا فور وقوع الحادث، أثناء وجودهما أمام ورشة السمكرة محل عملهما، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بهما.

تم نقل جثتي المتوفيين لمستشفى الفيوم العام، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة وقائدها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة وظروفها تحرر محضر بالواقعة، رقم 15130 لسنة 2019م جنح مركز الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

 


الفيوم

حوادث الطرق بالفيوم

مديرية أمن الفيوم

ضحايا الحوادث

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