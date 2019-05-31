مصرع شاب وإصابة 5 آخرين فى حادثى سير ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

لقى شاب مصرعه بينما أصيب 5 فى حادثى سير على طريقى الزعفرانة بنى سويف وسمسطا جنوبى غرب المحافظة .

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب إخطارين منفصلين صباح اليوم الجمعة الأول يفيد تصادم تروسيكل وسيارة أجرة ميكروباص على طريق بنى سويف الزعفرانة ونتج عن الحادث مصرع مصطفى بكرى محمود 19سنة، تاجر خرده، هوارة المقطع الفيوم، وإصابة كل من أحمد عبد الشافى عبد الحليم 15 سنة، طالب هواره المقطع ، بجروح فى الوجه وسحجات بالجسم - ومؤمن عبد الشافى عبد الحليم21 سنة ، هواره المقطع، سحجات بالجسم، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الجامعة ببنى سويف لتلقى العلاج اللازم.

والإخطار الثانى عن تصادم دراجتين على طريق سمسطا بنى سويف أمام قرية بدهل دائرة المركز ما أدى إلى إصابة كل من جابر عبد الجواد 43 سنة بدهل، بجرح قطعى أسفل الظهر بدون عمل - إبراهيم جودة إبراهيم 26سنة، بدهل، اشتباه كسر بالقدم اليمنى بدون عمل- علاء عبد الله محمد 33 سنة، بدهل، اشتباه كسر بالقدم اليسرى وتم نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزى.