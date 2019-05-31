مصرع سائق وإصابة 8 بحادث تصادم 4 سيارات بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

لقي سائق سيارة نقل مصرعه وأصيب 8 آخرين، إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل أصيب قائدها بغيبوبة سكر مما أدى إلى اصطدامه بـ4 سيارات أخرى، بالقليوبية، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا يفيد بوفاة سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء القيادة فاصطدم بعدد من السيارات على الطريق الزراعي.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم د أ س 2627 نقل عند منطقة سنديون دائرة مركز قليوب أصيب قائدها بغيبوبة سكر فاصطدم بسيارة أخرى نقل على جانب الطريق ثم اصطدم بـ 3 سيارات أخرى ملاكي ،وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة النقل الاولى المتسببة في الحادث وإصابة 8 آخرين، جرى نقل الجثة والمصابين إلى مسشتفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.