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مستشار الأمن القومى الأمريكى: نريد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الجمعة، 31 مايو 2019 08:57 م
مستشار الأمن القومى الأمريكى: نريد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى
لندن (رويترز)

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قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، فى مقابلة نشرت اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تريد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لأن ذلك سيقوى حلف شمال الأطلسى ويعنى احترام نتيجة الاستفتاء الذى أجرى على عضويتها فى الاتحاد فى 2016. ونقلت صحيفة (ديلى تلجراف) عن بولتون قوله "ما تفضله الولايات المتحدة هو أن تسير بريطانيا على النهج الذى طلبه الشعب وتنسحب من الاتحاد الأوروبي. إنه درس للجميع عن انتصار الديمقراطية".

وأضاف "أعتقد أن ذلك سيساعدنا فى حلف شمال الأطلسى تحديدا فى أن تكون لدينا دولة أخرى قوية ومستقلة مما سيساعد الحلف على أن يكون أكثر فاعلية".

وقال بولتون للصحفيين فى لندن أمس الخميس لدى سؤاله عن خروج بريطانيا من التكتل إن الولايات المتحدة حققت نجاحا عندما أعلنت استقلالها عن المملكة المتحدة.

 

 


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