"مرور أسوان": تحرير 580 مخالفة وضبط سائق يتعاطى المخدرات أثناء القيادة

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان حملة مرورية، اليوم الجمعة، شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، وتضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

وأسفرت عن تحرير 580 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 3 مركبات توك توك بدون ترخيص، وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل- دائرة قسم شرطة أول أسوان، وضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر البانجو والحشيش.

كما تضمنت الجهود تحرير 126 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري في 71مخالفة وتحرير90 مخالفة غرامة ونش وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 83 حالة لعدم قبول التصالح، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.