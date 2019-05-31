مذكرة تفاهم بين مصر بلغاريا للتعاون فى نمو السياحة فى البلدين

كتبت آمال رسلان

وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ونظيرتها البلغارية نيكولينا انجلكوفا، أمس الخميس، مذكرة تفاهم لتعاون بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة فى التنمية الاقتصادية ونمو قطاع السياحة فى كلا البلدين.

وتم التوقيع فى مدينة بورجاس البلغارية بحضور السفير مؤيد الضلعى سفير مصر لدى بلغاريا، ومحافظ مدينة بورجاس.

ومن جانبها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة وما تتضمنه من بنود لزيادة التعاون فى مجال السياحة بين مصر وبلغاريا خلال الفترة المقبلة، ولاسيما فى ظل أهمية قطاع السياحة بالنسبة للبلدين وعمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن تعزيز أوجه التعاون فى مجال السياحة بين مصر والدول الأخرى وإعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية هو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن هذه المذكرة تتضمن عدة بنود من بينها التعاون فى تطوير منتجات سياحية مشتركة فى مجالات السياحة الثقافية والشاطئية وسياحة المهرجانات وسياحة الطعام (الطهى) وغيرها من الأنماط السياحية.



وزيرة السياحة توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البلغارية

وأشارت الوزيرة، إلى الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس رومن رداف رئيس جمهورية بلغاريا إلى مصر فى مارس الماضى، والتى قام خلالها بزيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول ودخل الهرم الأكبر، والتى أعرب خلالها عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، وزيارة رئيس وزراء بلغاريا إلى مصر العام الماضى.

وعقب توقيع المذكرة ناقش الطرفان إمكانية تنظيم رحلات تعريفية بين البلدين والترويج السياحى لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البلغارى بها.





وزيرتا السياحة فى مصر وبلغاريا توقعان مذكرة تفاهم

ومن ناحيتها قالت وزيرة السياحة البلغارية، إنها بصدد زيارة مصر فى أكتوبر المقبل على رأس وفد سياحى يضم محافظ مدينة بورجاس البلغارية، وعدد من نواب البرلمان البلغارى من لجنة السياحة والطيران، بالإضافة الى مجموعة من المستثمرين بقطاع السياحة هناك.

وأشارت، إلى أنه جارى الآن دراسة إمكانية إقامة توأمة سياحية بين مدينتى الإسكندرية المصرية وبورجاس البلغارية، موضحة أنه سيتم التباحث حول هذا الموضوع والتحضير له خلال الفترة المقبلة.



مذكرة تفاهم بين مصر وبلغاريا للتعاون فى قطاع السياحة

وأعربت وزيرة السياحة البلغارية عن تطلعها لمعرفة المزيد عن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة المصرية لتطوير قطاع السياحة، والاستفادة منه.

وتطرق الحديث إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى أطلقته الوزارة ودوره فى دفع مزيد من الحركة السياحية إلى مصر، وفِى هذا أشارت وزيرة السياحة البلغارية إلى أهمية مثل هذا البرنامج فى زيادة حركة السياحة إلى الدول، معربة عن رغبة بلادها للاستفادة من تجربة مصر فى هذا المجال.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة السياحة البلغارية والسفير مؤيد الضلعى ومحافظ مدينة بورجاس لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين فى مجال السياحة خلال الفترة القادمة، وطالبت الدكتورة رانيا المشاط من الحكومة البلغارية إعادة النظر فى ارشادات السفر التى تضعها الخارجية البلغارية على بعض المناطق فى مصر.

جدير بالذكر أن بنود مذكرة التفاهم تتضمن أيضا تبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بتنظيم الأحداث الدولية والمشاركة فيها بهدف الترويج للمنتجات السياحية، مثل المعارض والمؤتمرات السياحية السنوية التى يتم تنظيمها فى البلدين.



رانيا المشاط وزيرة السياحة ونظيرتها ببلغاريا

ووفقا لبنود مذكرة التفاهم فقد تم الاتفاق بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية على التعاون فى عدد من المجالات من بينها تطوير البنية التحتية السياحية فى البلدين من خلال تبادل المعرفة والخبرات فى هذا المجال .

وكذلك تبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بأنشطة السياحة المستدامة، أخذاً فى الاعتبار جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، إضافة إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بأساليب تطوير الأنشطة السياحية التى تهدف إلى جذب الحركة السياحية من الأسواق السياحية مثل جمهورية الصين الشعبية وكوريا واليابان والهند وأستراليا والأمريكتين .