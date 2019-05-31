مدير أمن المنوفية: انتهينا من كافة الاستعدادات لتأمين احتفالات عيد الفطر

المنوفية محمد فتحي

أعلن اللواء سمير أبو زمل مدير أمن المنوفية،أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين الاحتفال بعيد الفطر ،وذلك عن طريق رفع درجة الاستعداد القصوى من اليوم وحتى الانتهاء من الاحتفال بعيد الفطر .

وأضاف مدير الأمن ،فى تصريح خاص لليوم السابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى بكل مركز لرصد أي مشاكل تكون غرضها تعكير صفو الأهالى قبل الاحتفال بعيد الفطر المبارك .

وأشار أبو زامل إلى تأمين ساحات العيد فى جميع أنحاء المحافظة ،و إنتشار المجموعات القتالية والأمن المركزي بكل مركز من مراكز المحافظة للاستعان بها فى حالة حدوث أى طارئة بالإضافة تعزيز الخدمات على جميع المنشآت العامة وخاصة امام ساحة صلاة وجميع المرافق الهامة بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات السرية لرجال المباحث لرصد أى تجمعات وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسيه بالمديرية بها، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات فى جميع الأكمنة الحدودية.

وأضاف مدير أمن المنوفية، أنه سيتم تأمين أماكن الاحتفالات بعيد الفطر من حدائق ومنتزهات لتأمين الأهالى أثناء الاحتفالات بالإضافة إلى الدوريات فى معظم شوارع المحافظة .