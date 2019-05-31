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مديرية التضامن بالشرقية تسلم 5 منازل لأصحابها بعد إعادة إعمارها بأبو كبير

الجمعة، 31 مايو 2019 03:15 م
مديرية التضامن بالشرقية تسلم 5 منازل لأصحابها بعد إعادة إعمارها بأبو كبير مديريه التضامن تسلم منازل للأسرة بعد اعادة إعمارها
الشرقية - إيمان مهنى

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سلمت مديرية التضامن الإجتماعى 5 أسر من الأسرة الفقيرة بمركز أبوكبير فى الشرقية،منازل بعد الانتهاء من إعادة اعمارها ورفع كفاءتها وتجهيزها بالأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بالتنسيق مع جمعية الأورمان. 
 
وقام محمد كمال الدين حجاجي  مدير مديرية التضامن بالشرقية والسيد رجب مدير فرع الأورمان،بتسليم 5 منازل بعد تطويرها و تأهيلها ورفع كفاءتها وتجهيزها بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية (ثلاجة- غسالة- بوتاجاز_غرف نوم- مطبخ) لتليق بالأهالي بهدف توفير مسكن مناسب ولائق للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا وتحسين مستوى الحياة لعدد من المستفيدين.
 
وأضاف مدير مديرية التضامن أن اختيار المنازل المستهدفة لرفع كفاءتها و أعمارها  وتسليمها للمستحقين من الأرامل والمطلقات وغير القادرين يتم بعد إجراء البحوث الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
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الشرقية

اعمار المنازل

الارومان

مديريه التضامن بالشرقيه

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