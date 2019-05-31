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مدون إماراتى شهير يلتقط صورا من أعلى محور روض الفرج: سأدعم سياحة مصر

الجمعة، 31 مايو 2019 02:25 م
مدون إماراتى شهير يلتقط صورا من أعلى محور روض الفرج: سأدعم سياحة مصر المدون الاماراتي الشهير ابراهيم بهزاد علي كوبري روض الفرج
كتب محمود العمرى

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أجري المدون الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد، زيارة إلى محور روض الفرج الجديد، وكوبري تحيا مصر، وذلك أثناء زيارته التى يجريها في مصر، لدعم وترويج السياحة المصرية.
 
 
المدون الإماراتي اهتم بالتقاط الصور أعلي محور روض الفرج، وذلك للتعبير عن الحجم الكبير للإنجازات التي تشيدها الدولة المصرية،  وتعبيرا منه عن اعتزازه بحجم المشروع الضخم.
 
مدون إماراتى شهير يلتقط صورا من أعلى محور روض الفرج (1)
 
ودشن المدون الإماراتي في تدوينة له عبر الفيس بوك، هاشتاج تحت مسمي "# سأدعم_سياحة_مصر⁩  في الطريق إلى ⁧محور روض الفرج⁩ ⁧، وكوبري تحيا مصر" .
 
مدون إماراتى شهير يلتقط صورا من أعلى محور روض الفرج (2)
 
ويعد محور روض الفرج، أحد أكبر المشروعات القومية في مصر، ويحتوي على أعرض كوبري ملجم "معلق" في العالم، بعرض 64.8 متر، وتم تسجيله في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بمجرد افتتاحه رسميًا.
 

مدون إماراتى شهير يلتقط صورا من أعلى محور روض الفرج (3)
 
 
 

كوبرى تحيا مصر

محور روض الفرج

الامارات

السياحه

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