محافظ مطروح: نسعى للحفاظ على حقوق الدولة فى لجان تسعير الأراضى

مطروح - حسن مشالي

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على مراعاة البُعد الإجتماعى والحفاظ على مصلحة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة البت فى طلبات التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ، فى إطار الإسراع فى بحث طلبات التقنين المقدمة والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعى للمواطنين، حيث استعرضت اللجنة عدد من ملفات طلبات التقنين المقدمة للمحافظة ضمن 15900 طلب فى اطار القانون 144 لسنة 2017 ، حيث تم مناقشة كل طلب على حدى.

وتضمنت أعمال اللجنة استعراض الأسعار التى حددتها لجنة الخدمات الحكومية وكذلك لجنة المحافظة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم، وطالبت اللجنة بعدم تحرير أى عقد إلا بعد إنهاء المعاينات على أرض الواقع و التأكد من الانتهاء من جميع المراجعات القانونية اللازمة.