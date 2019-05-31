سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح: نسعى للحفاظ على حقوق الدولة فى لجان تسعير الأراضى

الجمعة، 31 مايو 2019 12:38 ص
محافظ مطروح: نسعى للحفاظ على حقوق الدولة فى لجان تسعير الأراضى جانب من الاجتماع
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على مراعاة البُعد الإجتماعى والحفاظ على مصلحة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة البت فى طلبات التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ، فى إطار الإسراع فى بحث طلبات التقنين المقدمة  والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعى للمواطنين، حيث استعرضت اللجنة عدد من ملفات طلبات التقنين المقدمة للمحافظة ضمن 15900 طلب فى اطار القانون 144 لسنة 2017 ، حيث تم مناقشة كل طلب على حدى.

وتضمنت أعمال اللجنة استعراض الأسعار التى حددتها لجنة الخدمات الحكومية وكذلك لجنة المحافظة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم، وطالبت اللجنة بعدم تحرير أى عقد إلا بعد إنهاء المعاينات على أرض الواقع و  التأكد من الانتهاء من جميع المراجعات القانونية اللازمة.

 


مرسى مطروح

تمليك الراضى

البُعد الإجتماعى

الخدمات الحكوميه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة