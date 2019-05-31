محافظ كفرالشيخ: الإنتهاء من أعمال إنشاء كوبرى عتريس وتوصيل الغاز لبلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بكوبرى عتريس بدسوق بنسبة 100%، ومن المتوقع افتتاحه أمام حركة السيارات قبل نهاية يونيو 2019، ضمن احتفالات محافظة كفرالشيخ بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مقدماً شكره للمهندس أشرف المحمدى ، وكيل وزارة الرى، واللواء خالد مرسى ، وجميع العاملين بالرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لجهودهم المبذولة فى انهاء أعمال كوبرى عتريس بدسوق قبل موعدها المقرر طبقا لتعليمات محافظ كفرالشيخ

وأضاف محافظ كفرالشيخ، تم رصف الشوارع الجانبية والمحيطة لمستشفى بلطيم المركزى الجديدة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمى على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم الإنتهاء الفعلى من توصيل المرافق ببلطيم ، وخاصة الغاز الطبيعى وتوصيله للمنازل .