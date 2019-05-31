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محافظ شمال سيناء يكرم 60 حافظا للقرآن الكريم

الجمعة، 31 مايو 2019 05:00 م
محافظ شمال سيناء يكرم 60 حافظا للقرآن الكريم محافظ شمال سيناء يكرم 60 حافظا للقرآن الكريم
شمال سيناء - محمد حسين

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كرم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم 60 من حفظة القرأن الكريم  فى المسابقة التى نظمتها المحافظة تحت اشراف مديرية الأوقاف.

جاء ذلك فى احتفال نظم  ظهر اليوم فى مقر احتفالات المدينة الشبابية علً ساحل مدينة العريش، بحضور  ومشاركة اولياء أمور المكرمين وقيادات مديرية اوقاف شمال سيناء ، والقيادات التنفيذية .

وسلم المحافط المكرمين شهادات التقدير وجوائز مالية للمكرمين  من حفظة ربع ونصف وكل اجزاء القرآن الكريم .

وقدم  محافظ شمال سيناء  التحية لحفظة القرأن، ووجه فى كلمته الشكر للأسر التى خرج من بيوتها حفظة كتاب الله ، وللأئمة محفظى القرآن.

وكلف المحافظ مدير اوقاف شمال سيناء بالاستعداد من الان لتبنى حافظى القرأن الكريم واكتشاف المتميزين منهم لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية .

وفى كلمته قال الشيخ محمد سعد العش مدير اوقاف شمال سيناء ، انه من الخير ان نحتفل بتكريم حفظة كتاب الله فى ليلة القدر ، مشيرا إلى أن القرآن الكريم هو مرجعيتنا، مؤكدا أنه تم فتح مدارس قرأنية فى كل أنحاء سيناء يعمل بها محفظين معتمدين  و3 مراكز إعداد محفظين .

وكرم محافظ شمال سيناء فى اطار الاحتفال الطلبة اوائل الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة وعددهم 13 طالبا، وسلمهم المحافظ شهادات التقدير، كما سلم المحافظ جوائز الفائزين بالمسابقة السياحية التى نظمتها إدارة السياحة بالديوان العام وعددهم 25 فائزا موزعين على مستوى مراكز المحافظة، و43 فائزين فى مسابقة البيئة التى سبق وأطلقتها إدارة البيئة بالمحافظة.

 

محافظ شمال سيناء يكرم 60 حافظا للقرآن الكريم (1)
 
محافظ شمال سيناء يكرم 60 حافظا للقرآن الكريم (2)
 
محافظ شمال سيناء يكرم 60 حافظا للقرآن الكريم (3)

شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

مدينة العريش

القرآن

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