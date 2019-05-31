محافظ الوادى الجديد يمنح رحلة عمرة لخمسة مصلين أثناء الاحتفال بليلة القدر

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

شهد اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد ، مساء اليوم ، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة القدر ، وذلك بالمجمع الاسلامى الكبير بمدينة الخارجه، بحضور اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ،وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.وبدأ الاحتفال عقب أداء صلاة التراويح بخطبة عن فضائل ليلة القدر وعظم قدرها وكيفيك إستغلالها الإستغلال الأمثل. كما شهد الإحتفال إجراء قرعة بين المصلين من الرجال والسيدات للفوز برحلة عمرة وفاز بها محمد رجب محمد محروس و عماد قاسم عبد الحافظ و عادل أحمد محمد و محمد مهدي عبد المنعم ومنه ربيع عبد الراضي

ومن جانب آخر، قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، رفع درجة الإستعداد القصوي بكافة مرافق المحافظة وذلك إستعدادا لإستقبال عيد الفطر المبارك، حيث وجه بإتخاذ كافة التدابير بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة .كما وجه بتكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلي الطرق السريعة ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية والحد من الحوادث.

من ناحية أخري، أكد الزملوط ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف وتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية.