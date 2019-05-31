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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 73.74%

الجمعة، 31 مايو 2019 10:00 م
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 73.74% اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا- فريق المحافظات

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اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 73.74% ، حيث حصل 266 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة.

 

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين، متمنياً دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.
 
 
وأكد حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحا أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة البحث والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.
 
 
من جانبه، قال محمد عزب وكيل وزارة التعليم إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 106468طالبا، حضر منهم 98087طالبا، وبلغ عدد الناجحين 72332 طالبا.
 

 


نتيجه الاعداديه المنيا

نتيجة الاعدادية بالمنيا برقم الجلوس

نتيجة اعدادية المنيا برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019

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