سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة حول ساحات صلاة عيد الفطر

الجمعة، 31 مايو 2019 12:04 م
محافظ القاهرة: تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة حول ساحات صلاة عيد الفطر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء عادل أبو حديد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، يضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة حول الساحات التى خصصتها مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والبالغ عددها 484 ساحة بالقاهرة، ورفع حالة الطوارئ.

كما تم التوجيه بوقف أجازات عمال النظافة ومديرى الافرع لاستمرار العمل طوال أيام العيد على ثلاثة ورديات يومياَ، ومراجعة مستوى النظافة بمحيط المساجد ومختلف الشوارع والميادين بجميع أحياء القاهرة والمحاور والطرق المؤدية إليها، وكذلك تكثيف النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة استعداداَ لاستقبال زوار العيد، مع تكليف مسئولى الإنارة المركزية بمراجعة إنارة المناطق المحيطة وإنارة مآذن المساجد استعداداَ لاستقبال عيد الفطر المبارك .

ووجه عبد العال، بتكثيف الحملات على مدار اليوم لضبط الباعة الجائلين ومصادرة معداتهم وبضائعهم، وتطهير الأرصفة وفرض الرقابة قبل وأثناء العيد لمنع قيام بعض المخالفين بعمل تعديات وإشغالات للأرصفة والشوارع مع التركيز على أماكن دور العبادة بميدان السيدة نفيسة والسيدة عائشة والحسين وجامع عمرو بن العاص والمنشات السياحية وجميع الفنادق المطلة على كورنيش النيل والمناطق الأثرية وميادين العاصمة الرئيسية .

كما كلف عبد العال، مسئولى الإدارة العامة للمرور بتعيين خدمات مرورية بمناطق المساجد وساحات الصلاة والجبانات، وكذلك تكثيف التواجد المرورى بالمناطق السياحية ومناطق النوادى وأماكن الترفيه لمنع حدوث أى اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، إلى جانب تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية للتصدى لأى مخالفات .

وطالب المحافظ بتفعيل عمل غرفة العمليات المركزية التى شكلتها المحافظة وربطها بكافة الجهات المعنية والمديريات الخدمية التابعة لمحافظة القاهرة لاستقبال أى شكوى أو طارئ أو مخالفة والتأكد من حلها وتذليلها فى اسرع وقت، مؤكداَ على رؤساء الأحياء التنسيق بين قيادات الحى بالتناوب وتواجد مسئول على مدار اليوم بالكامل والمرور يوميا للمتابعة الميدانية لمراقبة أعمال المبانى المخالفة ورفع أى إشغالات ومتابعة حالة النظافة والتأكد من سير الأعمال، ومتابعة ورصد أى مخالفات بنائية والتعامل معها على الفور والتصدى لها من البداية وعدم السماح للمخالفين بالاستفادة من مخالفتهم والتعامل بكل حزم ضد البعض المستغلين لفترات الأجازات لإقامة مخالفاتهم .

وأصدر محافظ الجيزة، تعليماته لمدير مديرية التموين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة وخاصة الأسواق لضبطها للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة المخالفة، مع عمل التنسيق اللازم بمديريتى الطب البيطرى والشئون الصحية لعمل حملات تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم ومحلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وضبط وإعدام ما هو غير صالح حفاظا على الصحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مطالباَ بتشديد رقابة بشكل خاص على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها والدفع بكميات احتياطية لأى منطقة يحدث بها شكوى أو قصور ووجود رقابة على المخابز للتأكد من إنتاج كامل للخبز مطابق للأوزان والمواصفات، وضبط المواعيد الجديدة للمخابز طوال ايام العيد عقب رمضان، مع زيادة الكميات المعروضة بالمنافذ بجوار أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات .


صلاة العيد

عيد الفطر

القاهرة

صلاة عيد الفطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يتفقد مشروع المحروسة للإطمئنان على تسكين أهالى الشرابية

الخميس، 30 مايو 2019 11:38 ص

نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة مدابغ مجرى العيون

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:39 م

صور .. حمامات عمومية ومنافذ للمشروبات بمحيط استاد القاهرة لخدمة جماهير بطولة أمم أفريقيا.. تطوير وتجميل الطرق فى محيط استاد السلام ..محافظة القاهرة: نحرص على الظهور بشكل راق يليق بمصر

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:00 ص

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن 9 مدابغ بمجرى العيون و10 أيام على بدء التطوير

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:05 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليفربول ملك أوروبا.. العالم يحتفل بعودة الريدز لمنصات التتويج عبر بوابة توتنهام..الصحافة الإيطالية: محمد صلاح وأوريجى مصدر الفرحة.. الإعلام الإنجليزى يصفهم بالخارقين.. واللقب السادس بدورى الأبطال حديث إسبانيا

ليفربول ملك أوروبا.. العالم يحتفل بعودة الريدز لمنصات التتويج عبر بوابة توتنهام..الصحافة الإيطالية: محمد صلاح وأوريجى مصدر الفرحة.. الإعلام الإنجليزى يصفهم بالخارقين.. واللقب السادس بدورى الأبطال حديث إسبانيا

الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة

الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة

واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تقرر تقليل إنتاج هواتفها الذكية

بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تقرر تقليل إنتاج هواتفها الذكية

الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

ابو جبل الحلقة 27.. مصطفى شعبان يصل لقاتل أولاده وحارق منزله وسارق أمواله

ابو جبل الحلقة 27.. مصطفى شعبان يصل لقاتل أولاده وحارق منزله وسارق أمواله

انطلاق العام الدراسى بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر.. و"نصف السنة" 25 يناير

انطلاق العام الدراسى بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر.. و"نصف السنة" 25 يناير

فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية

فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة