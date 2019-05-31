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محافظ الإسكندرية يوزع 62 كرسى طبى متحرك على "ذوى القدرات الخاصة"

الجمعة، 31 مايو 2019 09:41 م
محافظ الإسكندرية يوزع 62 كرسى طبى متحرك على "ذوى القدرات الخاصة" توزيع كراسى متحركة على ذوى القدرات الخاصة
الإسكندرية- جاكلين منير

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قام الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم بتوزيع 62 كرسي طبي متحرك على ذوى القدرات الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك حرصا من محافظة الإسكندرية على دعم ذوى القدرات الخاصة وتسهيل دمجهم في المجتمع.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، و اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، ورضا متولي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، والدكتور وليد عبد العظيم مستشار المحافظ لشئون هندسة البيئة، والمهندس محمد صبري رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية.
  
ورحب المحافظ بالحضور من ذوي القدرات الخاصة وذويهم ، كما هنأهم بشهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك اعاده الله على الجميع بالخير، وقد استمع إلي شكاوي ذوي القدرات الخاصة وذويهم مؤكدا بأنهم جزء هام و مؤثر في مجتمعنا، لذا يجب على جميع الجهات والمؤسسات سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني التعاون لتسهيل دمجهم في المجتمع لكي يتمكن أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة من التفاعل مع كافة نواحي الحياة المختلفة ،لافتا إلى إنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ودورنا هو إعادة تأهيلهم بما يتناسب مع كل فرد منهم وفقا لقدراته الخاصة
 
ومن الجدير بالذكر أن عدد الكراسي التي تم توزيعها 62 كرسي طبي متحرك مخصصة لكبار السن وأخرى للأطفال من مختلف الفئات العمرية.
 
 
توزيع كراسى متحركة على ذوى القدرات الخاصة (1)
توزيع كراسى متحركة على ذوى القدرات الخاصة 
توزيع كراسى متحركة على ذوى القدرات الخاصة (2)
توزيع كراسى متحركة على ذوى القدرات الخاصة
توزيع كراسى متحركة على ذوى القدرات الخاصة (3)
توزيع كراسى متحركة على ذوى القدرات الخاصة
توزيع كراسى متحركة على ذوى القدرات الخاصة (4)
توزيع كراسى متحركة على ذوى القدرات الخاصة 

 


الاسكندرية

كرسى طبى

القدرات الخاصة

التضامن الاجتماعى

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