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محافظ أسوان: الكشف على 775 مواطنا خلال حملة طبية بغرب سهيل.. صور

الجمعة، 31 مايو 2019 07:00 ص
محافظ أسوان: الكشف على 775 مواطنا خلال حملة طبية بغرب سهيل.. صور القافلة الطبية بغرب سهيل
أسوان - عبد الله صلاح

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قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إن القافلة الطبية المجانية بقرية غرب سهيل نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 775 مواطنا ومواطنة.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن هذه القافلة الطبية تأتى ضمن مجموعة كبيرة من القوافل الطبية التى تنظمها مديرية الصحة بمختلف أنحاء المحافظة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) ، لافتاً بأن القافلة شملت مختلف التخصصات الطبية وإستمرت على مدار يومين.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن فعاليات القافلة الطبية تضمنت أيضاً إجراء  186 حالة فحص وتحاليل طبية ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 280 سيدة بالمكان ، علاوة على صرف الأدوية للحالات المرضية بالمجان.

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الصحه

قافله طبيه

غرب سهيل

اسوان

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