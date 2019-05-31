مجهول يسرق مشغولات ذهبية بـ 200 ألف جنيه من شقة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

سرق مجهول مشغولات ذهبية، تبلغ قيمتها ما يقرب من 200 ألف جنيه، شقة سكنية بالهرم، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد سرقة مجهول لشقة سكنية بمنطقة المريوطية.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن الشقة ملك ربة منزل، تسلل إليها مجهول، واستولى على مشغولات ذهبية، تقدر قيمتها بما يقرب من 200 ألف جنيه وفر هاربا.

وحرر محضر بالواقعة، ويجرى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم التحريات، لكشف هوية المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.