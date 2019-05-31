مبعوثو كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يناقشون قضية بيونج يانج

سنغافورة /أ ش أ/

أجرى كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات ثلاثية فى سنغافورة، اليوم الجمعة، لاستكشاف طرق لكسر الجمود الحالى فى مفاوضات نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية، حسبما قال مسؤولون.

وأجرى لى دو- هون ممثل كوريا الجنوبية الخاص لشئون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية، وستيفن بيجون الممثل الأمريكى الخاص لشؤون كوريا الشمالية، وكينجى كاناسوجى المدير العام للمكتب المختص بشؤون آسيا ومنطقة أوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية، اجتماع عشاء مغلق بفندق شانجريلا فى سنغافورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، يذكر أن آخر لقاء جمع المسئولين الثلاثة كان فى واشنطن فى 7 مارس الماضي.

ويحضر المسئولون منتدى أمن آسيا والذى يعرف باسم (شانجريلا)، فى دورته الـ18 بسنغافورة والذى سيستمر لمدة 3 أيام، حيث يضم المنتدى وزراء دفاع ومسئولين رفيعى المستوى من الدول الكبرى، ويجدر الإشارة إلى أنه من غير المعتاد أن يحضر كبار المفاوضين النوويين منتدى الأمن.

ورفض المسئولون الإجابة على أسئلة الصحفيين، بينما قال مسئول مطلع على الموضوع "يخطط "لي" أيضا لعقد لقاء ثنائى مع نظيره اليابانى فى الصباح ومع المسؤول الأمريكى فى فترة ما بعد الظهر، على الرغم من أنه لم يتم وضع جدول زمنى محدد بعد".

وأضاف أن الاجتماعات "ستشارك فى تقييم للوضع الحالى فيما يتعلق بالقضايا النووية لكوريا الشمالية وتنسيق رسالتهم تجاه بيونج يانج من أجل الحفاظ على زخم الحوار".

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية صرحت فى بيان أمس الخميس إن بيجون سيزور سنغافورة فى الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو لحضور المنتدى ومقابلة المسؤولين "لمناقشة التنسيق المستمر للوصول إلى الهدف المتمثل فى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية بشكل نهائى والتحقق الكامل منه".