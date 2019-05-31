مباحث الجيزة: حادث مصرع وإصابة 5 بالشيخ زايد سببه طالب يقود بلا رخصة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بالشيخ زايد، مما أسفر عن مصرع طالبين، وإصابة 3 اخرين، أن السيارة كان يقودها طالب بالصف الأول الثانوى، غير حاصل على رخصة قيادة، وأن السيارة ملك والده.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن الطالب حصل على سيارة والده، وأثناء قيادتها وبصحبته 4 من أصدقائه، اختلت عجلة القيادة من يده، مما أسفر عن انقلابها، ومصرع اثنين من مستقليها، وإصابة 3 اخرين.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكى، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن سيارة ملاكى انقلبت، مما أسفر عن مصرع طالبين، وإصابة 3 اخرين، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.