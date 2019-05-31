مايك بومبيو يحث ألمانيا على حظر جماعة حزب الله اللبنانية

رويترز

حث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الجمعة، ألمانيا على أن تحذو حذو بريطانيا وتحظر جماعة حزب الله اللبنانية، جاء ذلك خلال زيارة لألمانيا بدأها بومبيو، اليوم، فى إطار جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، بدأ، اليوم الجمعة، جولة أوروبية تستغرق 5 أيام بزيارة مؤجلة لبرلين، حيث من المتوقع أن يضغط على ألمانيا لتعزيز إنفاقها العسكرى وتجنب أى صفقات مع شركة هواوى تكنولوجيز الصينية وإعادة النظر فى مشروع خط أنابيب مع روسيا.

وسيجتمع بومبيو مع وزير الخارجية هايكو ماس والمستشارة أنجيلا ميركل خلال الزيارة القصيرة التى تستمر نصف يوم، وكانت زيارته مقررة فى وقت سابق هذا الشهر لكنها ألغيت فى آخر لحظة مع تزايد التوترات بشأن إيران، وهى قضية آخرى تختلف بشأنها وجهات نظر واشنطن وبرلين، وتشمل جولة بومبيو أيضا سويسرا وهولندا وبريطانيا.

وقال بومبيو، للصحفيين قبل توجهه إلى برلين، إنه يتعين على ألمانيا أن تبذل المزيد للوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعى التى حددها حلف شمال الأطلسى عند 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وأضاف "الرئيس غير راض"، مشيرا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى شكا مرارا من أن ألمانيا وأعضاء آخرين فى الحلف لا يدعمون الحلف بالقدر الكافي.

وقال بومبيو "إنهم اقتصاد مهم وكبير داخل الاتحاد الأوروبى ونحتاج منهم مشاركة كاملة وتخصيص موارد كافية لحماية أوروبا"، وأضاف إن هواوى، التى تعتبرها واشنطن تهديدا لأمن حلف شمال الأطلسى، ستكون من بين القضايا المطروحة فى كل محطات جولته الأوروبية.

وتابع "أينما أذهب نتحدث عن الفرص والتحديات التى تمثلها الصين ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة وأمنها ولكن لمختلف دول العالم. لذا ستكون موضوعا للنقاش"، وأشار إلى أنه سيبحث أيضا التطورات الخاصة بإيران، وهى قضية نأت فيها إدارة ترامب بنفسها عن ألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين حينما انسحبت من الاتفاق النووى الدولى المبرم عام 2015.

ومن المتوقع أن يثير بومبيو فى ألمانيا مخاوف واشنطن من خط أنابيب نوردستريم 2 الذى سيسمح لروسيا بنقل الغاز إلى أوروبا دون الحاجة إلى عبور الأراضى الأوكرانية، وحذر ترامب الشركات الغربية المستثمرة فى المشروع من أنها تخاطر بمواجهة عقوبات.