مادورو: حققنا تقدما إيجابيا فى محادثات النرويج

أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو عن تحقيق تقدم فى المفاوضات الجارية مع المعارضة فى النرويج.
وكتب مادورو على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "بعد أشهر من المفاوضات السرية للعودة إلى الحوار حققنا تقدما إيجابيا جدا فى الطريق إلى السلام".
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أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو عن تحقيق تقدم فى المفاوضات الجارية مع المعارضة فى النرويج.
وكتب مادورو على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "بعد أشهر من المفاوضات السرية للعودة إلى الحوار حققنا تقدما إيجابيا جدا فى الطريق إلى السلام".
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