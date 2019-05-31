مادورو: حققنا تقدما إيجابيا فى محادثات النرويج

وكالات

أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو عن تحقيق تقدم فى المفاوضات الجارية مع المعارضة فى النرويج.

وكتب مادورو على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "بعد أشهر من المفاوضات السرية للعودة إلى الحوار حققنا تقدما إيجابيا جدا فى الطريق إلى السلام".