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مادورو: حققنا تقدما إيجابيا فى محادثات النرويج

الجمعة، 31 مايو 2019 02:22 ص
مادورو: حققنا تقدما إيجابيا فى محادثات النرويج الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
وكالات

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أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو عن تحقيق تقدم فى المفاوضات الجارية مع المعارضة فى النرويج.

وكتب مادورو على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "بعد أشهر من المفاوضات السرية للعودة إلى الحوار حققنا تقدما إيجابيا جدا فى الطريق إلى السلام".

 

فنزويلا

نيكولاس مادورو

المعارضة الفنزويلية

النرويج

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