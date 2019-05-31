سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لو ابنك سنته وقعت.. اعرف الوقت الذى يستغرقه نمو الأسنان الدائمة

الجمعة، 31 مايو 2019 01:30 ص
لو ابنك سنته وقعت.. اعرف الوقت الذى يستغرقه نمو الأسنان الدائمة الاسنان
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خلال مرحلة الطفولة تنمو للطفل أسنانه التى تعرف بالأسنان اللبنية أو الأولية والتى تتبدل فى مرحلة معينة بالأسنان الدائمة. 
 
ووفقًا لـ Southeast Family Dental ، يعتمد  مقدار الوقت الذي يستغرقه ظهور الأسنان الدائمة بعد أن يفقد الطفل أسنانه على حالة الطفل، ولكن عادة يستغرق الطفل في أي مكان من سبعة أيام إلى ستة أشهر لتنمو  أسنان دائمة.
 
ولكن ذكر تقرير الموقع  أنه في حالة فقد الأسنان بسبب مرض ما أو حدوث تسوس ، فقد يستغرق نمو الأسنان الدائم في المنطقة المصابة وقتًا أطول بكثير.
 
وجدير بالذكر أن  معظم الأطفال يبدأون بفقدان أسنانهم عند بلوغهم سن السادسة ، ويجب أن يكون لديهم جميع أسنانهم الدائمة في سن 12 أو 13 عامًا.
 
 

الاسنان

نمو الاسنان

اسنان الاطفال

علاج سقوط الاسنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة