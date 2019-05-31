لو ابنك سنته وقعت.. اعرف الوقت الذى يستغرقه نمو الأسنان الدائمة

كتبت إيناس البنا

خلال مرحلة الطفولة تنمو للطفل أسنانه التى تعرف بالأسنان اللبنية أو الأولية والتى تتبدل فى مرحلة معينة بالأسنان الدائمة.

ووفقًا لـ Southeast Family Dental ، يعتمد مقدار الوقت الذي يستغرقه ظهور الأسنان الدائمة بعد أن يفقد الطفل أسنانه على حالة الطفل، ولكن عادة يستغرق الطفل في أي مكان من سبعة أيام إلى ستة أشهر لتنمو أسنان دائمة.

ولكن ذكر تقرير الموقع أنه في حالة فقد الأسنان بسبب مرض ما أو حدوث تسوس ، فقد يستغرق نمو الأسنان الدائم في المنطقة المصابة وقتًا أطول بكثير.

وجدير بالذكر أن معظم الأطفال يبدأون بفقدان أسنانهم عند بلوغهم سن السادسة ، ويجب أن يكون لديهم جميع أسنانهم الدائمة في سن 12 أو 13 عامًا.