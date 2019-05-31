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لطلاب الدبلومات الفنية.. أداء الامتحان المؤجل منذ الخميس الماضى غدًا

الجمعة، 31 مايو 2019 02:04 ص
لطلاب الدبلومات الفنية.. أداء الامتحان المؤجل منذ الخميس الماضى غدًا امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الدبلومات الفنية المؤجلة والتى كان من المقرر أن يؤديها الطلاب الخميس الموافق 23/5/2019 سيتم أداؤها يوم غدا السبت لجميع طلاب نوعيات التعليم الفني.
 
وكانت امتحانات الدبلومات الفنية انطلقت 18 مايو الجارى وتنتهى السبت المقبل. 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إنه جارى تصحيح مواد شهادة الدبلومات الفنية لطلاب الدبلومات الفنية فى الصناعى والزراعى الخاصة بالأسبوع الأول من الامتحانات والتى انطلقت 18 مايو الجارى.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، بالنسبة لمواد دبلوم الفندقى والتجارى وباقى المواد للصناعى والزراعى سيتم تصحيحها بعد العودة من اجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019، نهاية شهر يونيو المقبل أو بداية يوليو القادم، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تتم وفق ضوابط محددة وبدقة فى جميع الكنترولات وأيضا خطة زمنية.

 


التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية

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