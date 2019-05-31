لجنة ضبط الأسواق بالشرقية تحرر 47 محضر لمنشآت مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

شنت اللجنة العليا لضبط الأسواق بالشرقية، حملات رقابية للتأكد من توافر اشتراطات السلامه والصحة المهنيه والتى تمكنت من تحرير 47 محضرا لمنشآت مخالفة.

وتضمن المخالفات تحرير 22 محضراً ضد أصحاب المنشات التجارية بمركز الزقازيق و25 محضراً ضد أصحاب المنشات التجارية بمركز الحسينية لوجود مخالفات منها، حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وإدارة منشات تعمل بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين داخل المنشات التجارية وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر قراراً رقم 5707 لسنة 2019، بتشكيل لجنة عليا لمتابعة منظومة ضبط الأسواق ووضع إلية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم فى ضبط الأسواق ،بما يضمن وصول منتج صحى وسليم للمواطنين ،ووصول الدعم لمستحقيه والتصدى لجشع التجار واحتكار السلع والتأكد من توافر السلع اللازمة والضرورية فى مختلف منافذ البيع وبأسعار مناسبة وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك لضمان حصول المواطن على سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى،بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية والمحال الصناعية والتجارية والمحال العامة ،وأماكن تصنيع وتداول المنتجات الغذائية لإحكام السيطرة والرقابة عليها،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.