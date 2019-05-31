سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة ضبط الأسواق بالشرقية تحرر 47 محضر لمنشآت مخالفة

الجمعة، 31 مايو 2019 03:52 م
لجنة ضبط الأسواق بالشرقية تحرر 47 محضر لمنشآت مخالفة حمله رقابيه على الاسعار-ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت اللجنة العليا لضبط الأسواق بالشرقية، حملات رقابية للتأكد من توافر اشتراطات السلامه والصحة المهنيه والتى تمكنت من تحرير 47 محضرا لمنشآت مخالفة.
 
وتضمن المخالفات تحرير 22 محضراً ضد أصحاب المنشات التجارية بمركز الزقازيق و25 محضراً ضد أصحاب المنشات التجارية بمركز الحسينية لوجود مخالفات منها، حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وإدارة منشات تعمل بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين داخل المنشات التجارية وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
 
وكان محافظ الشرقية قد أصدر قراراً رقم 5707 لسنة 2019، بتشكيل لجنة عليا لمتابعة منظومة ضبط الأسواق ووضع إلية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم فى ضبط الأسواق ،بما يضمن وصول منتج صحى وسليم للمواطنين ،ووصول الدعم لمستحقيه والتصدى لجشع التجار واحتكار السلع والتأكد من توافر السلع اللازمة والضرورية فى مختلف منافذ البيع وبأسعار مناسبة وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك لضمان حصول المواطن على سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
 
وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع  مديرى مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى،بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية  والمحال الصناعية والتجارية والمحال العامة ،وأماكن تصنيع وتداول المنتجات الغذائية لإحكام السيطرة والرقابة عليها،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
 

الشرقية

لجنة متابعة الغذاء و الأسعار

مراقبه الاسعار

حملات رقابيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة