لافروف ينتقد اعتداء كوسوفو على موظف روسى أممى

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انتقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، اعتداء كوسوفو على موظف روسى فى بعثة الأمم المتحدة فى كوسوفو (يونميك)، معتبرًا أن كوسوفو شعرت بأنها لديها المقدرة على "الإفلات من العقاب"، وذلك بفضل الرعاية الغربية.

وقال لافروف أثناء زيارته السفارة الروسية فى طوكيو، "نظرًا لرعاية الغرب لسلطات كوسوفو، فقد شعروا بالإفلات من العقاب، أعمالهم غير المقبولة على الإطلاق ضد الموظف الروسى فى بعثة الأمم المتحدة فى كوسوفو لا يمكن تبريرها بأى شىء، محاولتهم عدم الالتفاف إلى الحصانة والحقوق لموظفنا فى البعثة الأممية أمر خطير للغاية ويجب على ممثلى الأمم المتحدة الرد عليه".

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فى نسختها الإنجليزية، أن شرطة كوسوفو بدأت، يوم الثلاثاء الماضى، عملية خاصة تستهدف ظاهريا الجريمة المنظمة فى المناطق التى يسكنها الصرب فى شمال الجمهورية المعلنة من جانب واحد، وتم اعتقال وإصابة موظف روسى فى بعثة الأمم المتحدة فى كوسوفو، ميخائيل كراسنوشكوف، على أيدى الشرطة ثم أُطلق سراحه وأدخل المستشفى متأثراً بجراحه مما أدى إلى أدانة موسكو بشدة لأفعال كوسوفو.