سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف ينتقد اعتداء كوسوفو على موظف روسى أممى

الجمعة، 31 مايو 2019 09:06 ص
لافروف ينتقد اعتداء كوسوفو على موظف روسى أممى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، اعتداء كوسوفو على موظف روسى فى بعثة الأمم المتحدة فى كوسوفو (يونميك)، معتبرًا أن كوسوفو شعرت بأنها لديها المقدرة على "الإفلات من العقاب"، وذلك بفضل الرعاية الغربية.

وقال لافروف أثناء زيارته السفارة الروسية فى طوكيو، "نظرًا لرعاية الغرب لسلطات كوسوفو، فقد شعروا بالإفلات من العقاب، أعمالهم غير المقبولة على الإطلاق ضد الموظف الروسى فى بعثة الأمم المتحدة فى كوسوفو لا يمكن تبريرها بأى شىء، محاولتهم عدم الالتفاف إلى الحصانة والحقوق لموظفنا فى البعثة الأممية أمر خطير للغاية ويجب على ممثلى الأمم المتحدة الرد عليه".

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فى نسختها الإنجليزية، أن شرطة كوسوفو بدأت، يوم الثلاثاء الماضى، عملية خاصة تستهدف ظاهريا الجريمة المنظمة فى المناطق التى يسكنها الصرب فى شمال الجمهورية المعلنة من جانب واحد، وتم اعتقال وإصابة موظف روسى فى بعثة الأمم المتحدة فى كوسوفو، ميخائيل كراسنوشكوف، على أيدى الشرطة ثم أُطلق سراحه وأدخل المستشفى متأثراً بجراحه مما أدى إلى أدانة موسكو بشدة لأفعال كوسوفو.

 

 


الخارجية الروسية

سيرجى لافروف

موظف روسى اممى

الامم المتحدة

شرطة كوسوفو

اخبار عالمية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية كوسوفو رئيسة وزراء صربيا تروج لأيديولوجيا عنصرية ضد شعبنا

الخميس، 30 مايو 2019 10:45 م

سيرجى لافروف: ما يجرى فى كوسوفو نتيجة لإهمال الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:16 م

كوسوفو تطلق سراح موظف روسى بالأمم المتحدة بعدما اعتقلته الشرطة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:20 م

الخارجية الروسية تحمل واشنطن وبروكسل مسؤولية تفاقم الوضع فى كوسوفو

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:47 م

البعثة الأممية تؤكد الإفراج عن الموظف الأممى الروسى المحتجز لدى كوسوفو

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:36 م

الناتو تدعو شعب كوسوفو للتحلى بالهدوء بعد عمليات مكافحة الجريمة المنظمة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:20 م

رئيس كوسوفو يؤكد: عملية الشرطة بمنطقة "متروفيتسا" قانونية بالكامل

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:39 م

صربيا تعلن اعتقال كوسوفو 23 شخصا بينهم موظف أممى روسى وترفع حالة التأهب

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة