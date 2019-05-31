كوريا الجنوبية تسعى لمنع انتشار حمى الخنازير الإفريقية بعد وقوع إصابة فى الشمال

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تسعى كوريا الجنوبية لمنع انتشار حمى الخنازير الإفريقية فى صناعة الخنازير لديها، وذلك بعد تأكيد جارتها الشمالية تفشى الفيروس فى مزرعة تقع بالقرب من حدودها مع الصين.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن سول تعزز إجراءات الحجر الصحى فى المناطق الحدودية، كما تسعى إلى التعاون مع كوريا الشمالية لوقف انتشار الحمى.

وكانت كوريا الشمالية قد أبلغت المنظمة العالمية لصحة الحيوان بنفوق 77 خنزيرا من أصل 99 فى إحدى المزارع بمحافظة "جاجانج" على الحدود مع الصين بسبب الحمى، فيما جرى إعدام 22 خنزيرا .

تجدر الإشارة إلى أن تفشى الحمى فى كوريا الشمالية يأتى بعد أن اجتاح الفيروس منذ عدة أشهر الكثير من المزارع فى الصين حيث تم إعدام ما يزيد عن مليون خنزير، كما انتشر الفيروس فى فيتنام وكمبوديا ومنغوليا.