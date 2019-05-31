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كندا تحذر الناخبين من سياسات المحافظين التقشفية قبل الانتخابات الفيدرالية

الجمعة، 31 مايو 2019 08:59 م
كندا تحذر الناخبين من سياسات المحافظين التقشفية قبل الانتخابات الفيدرالية جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
كيبيك /أ ش أ/

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حذر رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، اليوم الخميس، الناخبين الكنديين من أن هدف حزب المحافظين المعارض عند تشكيل الحكومة هو إجراء تخفيضات حادة فى ميزانية الخدمات المخصصة للبلديات، مثل الخدمات الصحية والاجتماعية، ضاربا المثل برئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد، الذى يعانى سكان المقاطعة من سياساته فى خفض الإنفاق، وآخرها قطاع التعليم.

مع اقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية على بعد أشهر قليلة ، كان خطاب الجمعة الذى ألقاه ترودو أمام زعماء البلديات يستهدف تحذير الناخبين وخاصة فى البلديات من أن انتخاب حزب المحافظين سيكون له آثار كبيرة على أعضاء المجتمع، بالنظر إلى رغبة المحافظين التقليدية فى اتباع سياسات تقشفية وخفض الإنفاق.

وقال ترودو فى المؤتمر السنوى لاجتماع اتحاد البلديات الكندية فى مدينة كيبيك "نحن فى انتخابات بعيدة عن العودة إلى الأيام التى كان فيها التقشف هو السياسة الوحيدة للحكومة الفيدرالية".

وأضاف زعيم الحزب الليبرالى "نحن انتخابات بعيدة عن المزيد من التخفيضات فى البلديات، والمزيد من التخفيضات فى الخدمات التى يحتاجها الناس ، والمزيد من التخفيضات فى البرامج التى تجعل مجتمعاتنا أماكن أفضل للاتصال بالمنزل". "لقد رأينا السياسيين المحافظين يفعلون ذلك من قبل. وقال رئيس الوزراء "لا يمكننا أن نتفاجأ عندما يفعلون ذلك مرة أخرى".

وتأتى تعليقاته فى غضون أسبوع عندما أجبر الغضب الشعبى حكومة فورد فى أونتاريو على التراجع عن تخفيضات التمويل على مستوى البلديات التى حذر الزعماء المحليون من أنها ستضرب الخدمات الأساسية.

 


رئيس وزراء كندا

أخبار كندا

سياسات المحافظين التقشفية

الانتخابات الفيدرالية

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