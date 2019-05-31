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كل ما تريد معرفته عن منطقة "قفط" الحرة فى 5 معلومات

الجمعة، 31 مايو 2019 03:00 ص
كل ما تريد معرفته عن منطقة "قفط" الحرة فى 5 معلومات أرشيفية
كتب- عبد الحليم سالم

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كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق، أن المنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا تضم مشروعات استثمارية بنحو 68 مليون دولار.
 
ـ تعرف على تفاصيل المنطقة من خلال الإنفوجراف.
 
 
1- تقع المنطقة على طريق قفط القصير أمام المنطقة الصناعية.
 
2- تبلغ مساحة المنطقة 218 فدانا.
 
3- تضم المنطقة 8 مشروعات قائمة بجانب عدد من المشروعات تحت الإنشاء.
 
4- أبرز الصناعات فى المنطقة صناعات هندسية وغزل ونسيج ودوائية وسجاد وملابس جاهزة وصناعات كهربائية.
 
5- توجد مساحات كبيرة فى المنطقة لإنشاء مشروعات متنوعة وتقدم تسهيلات للشباب.
 
 

المنطقة الحرة بقفط

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قنا

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