كل ما تريد معرفته عن منطقة "قفط" الحرة فى 5 معلومات

كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق، أن المنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا تضم مشروعات استثمارية بنحو 68 مليون دولار.
ـ تعرف على تفاصيل المنطقة من خلال الإنفوجراف.
1- تقع المنطقة على طريق قفط القصير أمام المنطقة الصناعية.
2- تبلغ مساحة المنطقة 218 فدانا.
3- تضم المنطقة 8 مشروعات قائمة بجانب عدد من المشروعات تحت الإنشاء.
4- أبرز الصناعات فى المنطقة صناعات هندسية وغزل ونسيج ودوائية وسجاد وملابس جاهزة وصناعات كهربائية.
5- توجد مساحات كبيرة فى المنطقة لإنشاء مشروعات متنوعة وتقدم تسهيلات للشباب.
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