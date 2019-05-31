كل ما تريد معرفته عن منطقة "قفط" الحرة فى 5 معلومات

كتب- عبد الحليم سالم

كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق، أن المنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا تضم مشروعات استثمارية بنحو 68 مليون دولار.

ـ تعرف على تفاصيل المنطقة من خلال الإنفوجراف.

1- تقع المنطقة على طريق قفط القصير أمام المنطقة الصناعية.

2- تبلغ مساحة المنطقة 218 فدانا.

3- تضم المنطقة 8 مشروعات قائمة بجانب عدد من المشروعات تحت الإنشاء.

4- أبرز الصناعات فى المنطقة صناعات هندسية وغزل ونسيج ودوائية وسجاد وملابس جاهزة وصناعات كهربائية.

5- توجد مساحات كبيرة فى المنطقة لإنشاء مشروعات متنوعة وتقدم تسهيلات للشباب.