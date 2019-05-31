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كاتب تركى: كل الأحداث بتركيا تؤكد خسارة أردوغان فى إسطنبول مجددا

الجمعة، 31 مايو 2019 04:54 م
كاتب تركى: كل الأحداث بتركيا تؤكد خسارة أردوغان فى إسطنبول مجددا تركيا
كتب :محمد إسماعيل

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قال بيرام أوغلو الكاتب الصحفى التركى، إن "كل الأحداث على الساحة السياسية في تركيا تشير إلى أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، سيخسر، هو يدرك تلك الحقيقة جيدًا"، معبرا فى المقال الذى نشره بصحيفة قرار التركية  عن توقعه بأن يلاقي حزب العدالة والتنمية خسارة قاسية في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، والمقرر إعادتها 23 يونيو المقبل.
 
وعلق الكاتب التركى  على ادعاء أردوغان خروجه من الانتخابات المحلية الأخيرة بنجاح، قائلا: "من الطبيعي أن يرغب في الحفاظ على الروح المعنوية لجمهوره وحزبه عالية، ولكن هل يغفل أردوغان تماما عما تشير إليه الأرقام والإحصاءات واستطلاعات الرأي التي تؤكد خسارته؟".
 
 وتساءل: "كيف يقيم أردوغان نتائج الانتخابات المحلية الماضية عندما يبقى بمفرده وحيدًا؟".

تركيا

اردوغان

اسطنبول

انتخابات

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