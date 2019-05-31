فيها حاجة حلوة.. رجال الشرطة يقدمون كعك العيد للمرضى بالمستشفيات

كتب محمود عبد الراضي

زار عدداً من ضباط الشرطة ووفد من ضباط قطاع المشروعات والتنمية ومشرفى منظومة آمان الخير بعض المستشفيات للاطمئنان على المرضى وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لهم الشفاء العاجل، فضلاً عن تقديم كعك العيد لهم.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعى لرجال الشرطة لتحقيق التواصل مع كافة أطياف الشعب من خلال القيام بالعديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية ومشاركة المواطنين الاحتفال بتلك المناسبات.



جانب من الزيارة



زيارة المرضى



زيارة رجال الشرطة للمرضى