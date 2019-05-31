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فيديو معلوماتى.. تعرف على غرامات سرقة التيار الكهربائى ومتى تسقط

الجمعة، 31 مايو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. تعرف على غرامات سرقة التيار الكهربائى ومتى تسقط سرقة التيار الكهربائى – أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه أهم المعلومات الخاصة بضوابط الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحديد قيمة غرامات المخالفين بالنسبة للكهرباء، ومتى تسقط مديونية الكهرباء ومتى يكون من حقه التقسيط  بدون فوائد، وفيما يلى أهم المعلومات الخاصة بغرامات سرقة التيار.

أولا - غرامات سرقات التيار:

قيمة غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى"

 قيمة غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى"

 

ثانيا: متى تسقط مديونية الكهرباء

وفقا لقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تسقط مديونية الكهرباء بعد عام من عدم المطالبة بهايجب أن يكون التقصير فى تحصيل المديونية للعقار بالكامل وليس وحدة بمفردها للتأكد حتى تسقط المديونية

 

ثالثا: متى يحق للمواطن تقسيط المديونية بدون فوائد

من حق المواطن تقسيط المديونية إذا تراكمت نتيجة عدم التزام محصل الكهرباء بتحصيل الفاتورة بانتظامإذا كانت المديونية نتيجة تراكم قراءة بالعداد ولم يتم محاسبة المشترك عليها نتيجة خطأ من الشركةليس من حق المشترك المطالبة بالتقسيط بدون فوائد إذا تعمد عدم سداد فواتير الكهرباء شهريا


الكهرباء

الطاقة المتجددة

فواتير الكهرباء

غرامة سرقة التيار الكهربائي

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